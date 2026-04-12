В Москве появились новые пасхальные украшения

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства украсили столицу в преддверии Пасхи, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Бирюков сообщил, что в рамках подготовки к одному из главных православных праздников в разных районах Москвы установлено более 100 объемных праздничных инсталляций.

По его словам, наиболее масштабное оформление выполнено у Храма Христа Спасителя, где появились две 30-метровые арки, украшенные белыми розами, а также композиция «Весенний лес» с пасхальной символикой. У центрального входа установлены пятиметровое декоративное пасхальное яйцо и световые буквы «ХВ».

Ранее сообщалось, что в пасхальную ночь москвичей ждет от 0 до плюс 3 градусов, в середине дня температура составит от 8 до 11 градусов тепла. В воскресенье, 12 апреля, осадки пойдут на убыль, а температурный фон, «вернется в свое климатическое русло».