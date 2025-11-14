В Москве появился новый вид городского транспорта. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

«Мы открыли новый вид городского транспорта Москвы — трамвайный диаметр Т1», — рассказал градоначальник.

Собянин уточнил, что длина трамвайного диаметра составляет 27 километров. Он соединит метро «Университет» на юго-западе города с Метрогородком на востоке. По его словам, фактически это наземное метро. На диаметре будут курсировать 50 трамваев с автономным ходом. Интервал их движения будет составлять шесть минут — это минимальный интервал для такого крупного проекта, указал мэр.

Второй трамвайный диаметр длиной 33 километра планируется запустить весной.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что в Москве продлят один из регулярных маршрутов речного транспорта.