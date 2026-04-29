В Москве появится новый трамвайный маршрут, который соединит МКАД и центр города. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, строительство трамвайной линии уже началось.

«Недавно приступили к строительству новой линии протяженностью порядка четырех километров из района Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов до 3-й Владимирской улицы, где она присоединится к существующей сети. (...) При желании можно будет воспользоваться первым беспересадочным трамвайным маршрутом от МКАД до центра города», — рассказал мэр.

Благодаря новому маршруту время поездки до станции «Шоссе Энтузиастов» сократится с 38 до 23 минут, а до «Авиамоторной» — с 42 до 29 минут.

Еще один новый маршрут свяжет Ивановское шоссе со станцией метро «Семеновская». Трамвайная линия с пятью остановками пройдет обособленно от потока машин. На конечной остановке на улице Сталеваров пассажиры смогут пересесть на городские и пригородные автобусы и электробусы.

