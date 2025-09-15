Город
Опубликовано 15 сентября 2025, 12:28
1 мин.

В Москве появится новый вокзал

Собянин: Создаем московский городской вокзал «Серп и Молот».
В Москве появится новый вокзал
Кадр: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

В Москве появится вокзал «Серп и Молот». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Он станет одним из крупнейших транспортных хабов, который объединит удобной и быстрой пересадкой МЦД-2, МЦД-4, станции метро "Римская", "Площадь Ильича", а также наземный транспорт», — написал градоначальник.

По данным Собянина, для более чем 200 тысяч жителей Таганского района и Лефортово появится опорная транспортная точка для ежедневных поездок. Сроки открытия вокзала он не раскрыл.

Ранее Путин и Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро.

Автор:Александра Борисова