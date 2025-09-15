В Москве появится новый вокзал

В Москве появится вокзал «Серп и Молот». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Он станет одним из крупнейших транспортных хабов, который объединит удобной и быстрой пересадкой МЦД-2, МЦД-4, станции метро "Римская", "Площадь Ильича", а также наземный транспорт», — написал градоначальник.

По данным Собянина, для более чем 200 тысяч жителей Таганского района и Лефортово появится опорная транспортная точка для ежедневных поездок. Сроки открытия вокзала он не раскрыл.

Ранее Путин и Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро.