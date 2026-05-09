В Москве предложили сделать дорожную разметку для собак

Команда бренда товаров для животных Harly («Харли») направила предложение разработать пешеходный переход (зебру для питомцев) и сделать собак, кошек и других домашних животных полноправными участниками дорожного движения. Об этом «Мосленте» рассказали в пресс-службе компании.

Соответствующее предложение было направлено в Департамент градостроительной политики города Москвы, Комитет ветеринарии города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и Музей Москвы.

«После недавней новости о собаке, сбитой на МКАД, мы пришли к выводу, что в обществе необходимо постепенно формировать культуру безопасного сосуществования с питомцами на дороге. В том числе важно, чтобы, при участии владельцев, у питомцев формировалось понимание и привычка следовать по специально обозначенным пешеходным зонам», — рассказали представители бренда.

Так, предлагается начать с эксперимента по нанесению специальной разметки на пешеходных переходах: «Собачья зебра». Это модификация стандартной «зебры» в виде маркировки отпечатков лап для пешеходов с питомцами. Для обеспечения их комфортного передвижения и возможности им самим отличать пиктограмму от проезжей части, поверхность предлагается сделать из шероховатого термопластика. Это будет мультисенсорная навигация: визуальная для человека и тактильная для животных.

В качестве первого места для проведения эксперимента предлагается дополнить пешеходный переход под эстакадой на улице Остоженке по пути к Музею Москвы, который является дог-френдли и разрешает проход на некоторые выставки с собаками.

