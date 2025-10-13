В Москве предотвращен теракт

Теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны России удалось предотвратить сотрудникам ФСБ в Москве. Об этом пишет RT.

По данным ведомства, его организаторами выступили украинские спецслужбы, а также «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация).

Всего по подозрению в организации террористического акта были задержаны трое граждан России и один выходец из Центральной Азии, который был завербован ИГИЛ.

Уточняется, что последний должен был стать исполнителем теракта в отношении сотрудника военного ведомства.