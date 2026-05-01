В Москве пройдет фестиваль «Композиторы XXI века»
В Москве с 10 по 31 мая будет проходить музыкальный фестиваль «Композиторы XXI века». Об этом организаторы мероприятия сообщили в социальных сетях.
«В программе — лучшее из того, что звучало в последние годы на самых разных площадках: от камерных салонов до главных концертных залов Москвы и других мировых столиц», — сказано в сообщении.
Проект посвящен произведениям современников, которые уже успели стать значимыми событиями XXI века. Исполнять их будут выдающиеся музыканты.
Мы не стремимся подвести искусство под один стандарт: мы хотим дать пространство характерам музыкантов, их предпочтениям и взглядам на вещи. Пусть музыка звучит во всем своем многообразии — родившаяся здесь и сейчас, в исполнении именно этих людей.
Всего планируется 14 концертов, уточнили организаторы. В их рамках прозвучат композиции разных стилей и жанров. Также на мероприятии состоятся встречи с дирижерами, композиторами и художниками.
Читайте также:
-
Россияне рассказали о планах на майские праздники
-
В Москве появилась вакансия музы
-
Минобороны России рассказало о формате парада в честь Дня Победы