Опубликовано 01 мая 2026, 10:30
В Москве пройдет фестиваль «Композиторы XXI века»

Фестиваль «Композиторы XXI века» пройдет в Москве с 10 по 31 мая.
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В Москве с 10 по 31 мая будет проходить музыкальный фестиваль «Композиторы XXI века». Об этом организаторы мероприятия сообщили в социальных сетях.

«В программе — лучшее из того, что звучало в последние годы на самых разных площадках: от камерных салонов до главных концертных залов Москвы и других мировых столиц», — сказано в сообщении.

Проект посвящен произведениям современников, которые уже успели стать значимыми событиями XXI века. Исполнять их будут выдающиеся музыканты.

Мы не стремимся подвести искусство под один стандарт: мы хотим дать пространство характерам музыкантов, их предпочтениям и взглядам на вещи. Пусть музыка звучит во всем своем многообразии — родившаяся здесь и сейчас, в исполнении именно этих людей.

Всего планируется 14 концертов, уточнили организаторы. В их рамках прозвучат композиции разных стилей и жанров. Также на мероприятии состоятся встречи с дирижерами, композиторами и художниками.

Читайте также: