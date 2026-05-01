В Москве пройдет фестиваль «Композиторы XXI века»

В Москве с 10 по 31 мая будет проходить музыкальный фестиваль «Композиторы XXI века». Об этом организаторы мероприятия сообщили в социальных сетях.

«В программе — лучшее из того, что звучало в последние годы на самых разных площадках: от камерных салонов до главных концертных залов Москвы и других мировых столиц», — сказано в сообщении.

Проект посвящен произведениям современников, которые уже успели стать значимыми событиями XXI века. Исполнять их будут выдающиеся музыканты.