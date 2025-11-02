В Москве пройдет усиленный рейд по выявлению нетрезвых водителей

Сотрудники Госавтоинспекции со 2 по 4 ноября проведут усиленный рейд по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

В публикации отмечается, что с начала недели автоинспекторы выявили и пресекли более ста фактов управления водителями машин в нетрезвом состоянии. Еще более 190 отказались от прохождения процедуры медосвидетельствования.

В Госавтоинспекции обратились ко всем участникам дорожного движения с призывом не оставаться равнодушными к проблеме вождения в состоянии опьянения и сообщать об инцидентах в полицию.

Ранее московские полицейские напомнили о правилах безопасности подросткам, которые мыли фары и стекла машин в столице. Сотрудники Пресненского района столицы в ходе профилактического рейда обратили внимание на ребят, которые выходили на проезжую часть и подвергали свою жизнь опасности.