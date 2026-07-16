В Москве пройдет забег по съемочным площадкам известных фильмов и сериалов

У москвичей появилась возможность пробежать по съемочным площадкам известных фильмов и сериалов. «Кинозабег» пройдет в Москве 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе кинопарка «Москино», передает ТАСС.

«Необычный старт объединит беговую культуру и мир кино: маршрут забега пройдет по действующим съемочным площадкам крупнейшего в России кинопарка, где создаются известные российские фильмы и сериалы», — рассказали агентству организаторы.

Забег будет организован как путешествие по миру кино: от «Парка сказок» и «Соборной площади» с древнерусской архитектурой до улиц «Москвы 1940-х», «Ковбойского городка» и площадки с Ту-154.

Участникам старше 12 и 16 лет предлагают пробежать 5 и 10 километров соответственно. Также будет организован детский забег для участников старше 6 лет, его дистанция всего 500 метров. Кроме того, будет организован пеший маршрут длиной 3 километра.

Ранее в Москве прошел «Ночной забег». Спортсмены стартовали в 22:00, после захода Солнца. Они пробежали дистанцию в 10 километров вдоль столичных набережных и финишировали на территории Университетской площади МГУ имени М. В. Ломоносова.