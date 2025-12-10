В Москве пройдут мастер-классы по фигурному катанию

Знаменитые фигуристы поделятся опытом на мастер-классах в рамках проекта «Зима в Москве», сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

По данным ведомства, обучиться катанию на коньках можно будет в субботу, 13 декабря, с 10:00 до 11:00 на 10 катках проекта «Мой спортивный район».

«Занятия проведут мастера спорта международного класса, призеры российских и международных соревнований», -- уточнила пресс-служба. На мастер-классы приглашают всех желающих старше 10 лет.

Участие бесплатное по предварительной регистрации, отметили в департаменте.