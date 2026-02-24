Ночью 24 февраля в районе Савеловского вокзала в Москве произошел мощный взрыв. В результате случившегося сотрудник Госавтоинспекции получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Об этом сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.

Еще двое сотрудников полиции доставлены в одну из городских больниц, им оказывается медицинская помощь.

Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте ЧП.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва на улице Елецкая на юге Москвы было возбуждено уголовное дело. О взрыве на улице Елецкая стало известно в ночь на среду, 24 декабря.