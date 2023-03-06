В Москве раскрыли группу обманувших сотни людей на миллиарды рублей лжеброкеров

В Москве раскрыли группу лжеброкеров, обманувших сотни людей на миллиарды рублей. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По информации издания, годами мошенники через компании «Международный финансовый центр» («МФЦ»), «Академия управления финансами и инвестициями», «Высшая школа управления финансами» и «Глобал финанс» привлекали деньги клиентов якобы для инвестиций на фондовом рынке. От их действий пострадали более 250 человек.

Они находили жертв, обзванивая списки людей по купленным базам данных. Людям предлагали бесплатные консультации в сфере инвестирования, приглашая в один из презентабельных офисов в «Москве-Сити» или бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах.

Мошенники открывали клиентам поддельные счета и принимали деньги прямо в офисе. После этого инвесторам демонстрировали стремительный рост доходов и предлагали сделать дополнительные вложения. Когда клиенты хотели вывести «заработанное», им отказывали под разными предлогами. Одной из таких отговорок было, например, то, что средства попали под санкции или что купленные на них акции внезапно рухнули.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники провернули многомиллионную аферу по старой схеме с «возвратом сгоревших вкладов», организовав для этого кол-центр. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»).