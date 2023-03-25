В Москве раскрыли схему автоподставщиков на Bentley

В Москве задержали одного из главных участников банды автоподставщиков на Bentley Сергея Скороходова, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, он работал в полиции.

Таганский районный суд отправил афериста в СИЗО на два месяца. Следствие раскрыло детали схемы автоподставщиков. Мошенники приобретали подержанные иномарки Bentley Continental и Nissan Cedric. На автомобилях они выезжали на место, совершали несколько пробных заездов, а затем начинали преследовать выбранную машину коммерческого транспорта и провоцировали столкновение.

«На месте фигуранты отказывались от европротокола, после оформления ДТП они обращались в страховые компании с целью возмещения ущерба. Ремонт таких машин дорогостоящий, и минимальные повреждения требовали значительных вложений. Когда ОСАГО не покрывало расходы на ремонт — автоподставщики подавали в суд на владельцев грузовиков, и тем самым удваивали свой заработок», — пояснил источник.

На дело аферисты выезжали в разное время суток. Для столкновения они, как правило, выбирали места с круговым движением. Аферист сотрудничал с другим автоподставщиком Евгением Афанасьевым, вместе они представляли друг друга как юристы на заседаниях по возмещению ущерба у страховых компаний.

Ранее банду автоподставщиков в Подмосковье возглавила столичная пенсионерка. Она вовлекла в криминальный бизнес шеф-повара сети московских ресторанов и 17-летнего подростка.