В Москве рассказали об уникальной самонесущей крыше будущего наццентра «Россия»

Будущий национальный центр «Россия», строящийся на Краснопресненской набережной, накроет уникальная самонесущая крыша площадью 60 тысяч квадратных метров, рассказал РИА Новости заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

Волнообразное покрытие будет представлять собой каркас-оболочку. Для ее устройства применена двухслойная самонесущая сетчатая структурная конструкция, которая опирается на колонны здания, при этом количество опор будет минимальным. По словам заммэра, такое решение позволяет отказаться от применения традиционных стальных ферм и прогонов.

При строительстве будут применяться специальные сверхпрочные легкие материалы — сталь специальных марок, пространственные фермы и композитные панели. Крыша обеспечит свободное пространство для экспозиций и зрителей.

Как добавил Ефимов, для высотных работ на стройке также планируется использовать умный башенный кран с дистанционным управлением. «Он позволит ускорить выполнение высотных операций на 10 процентов, оптимизировать загрузку персонала и сократить количество потенциально опасных ситуаций», — подчеркнул чиновник.

Читайте также: