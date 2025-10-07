В Москве резко подешевел ряд продуктов

В Москве заметили приятную тенденцию снижения цен на некоторые продукты. Как отметила в беседе с агентством «Москва» кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, особенно заметное падение зафиксировано у капусты, яиц и помидоров.

«Пока урожай не собран и итоги не подведены, однако ценники говорят сами за себя: к сентябрю 2025 года более других подешевела капуста — на 28,38 процента в целом по России и на 26,27 процента по Москве, яйца подешевели на 21,77 процента, помидоры на 20,1 процента и 17,8 процента соответственно», — рассказала эксперт.

Среди других продуктов, чья стоимость снизилась, — бананы, гречка и пельмени, которые подешевели на 12, 10 и 7,8 процента соответственно. Также стала доступнее колбаса, она подешевела на 7,62 процента.

Если рассматривать данные по всей стране, лидерами по падению цен стали картофель и свекла, их стоимость снизилась на 9,81 процента и 9,31 процента. Гречка по России подешевела на 6,38 процента.

При этом в столице некоторые продукты значительно подорожали. Так, красная икра подскочила на 4 088 рублей и достигла 10 338 рублей за килограмм (рост на 65,4 процента), а замороженная рыба подорожала до 412 рублей за килограмм, что на 39,7 процента выше прежней цены. «Замыкает список самых подорожавших товаров в столице соль, которая выросла на рекордные 27,9 процента», — отметила Лебединская.

Ранее риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова предупредила о росте цен на аренду жилья в Москве.