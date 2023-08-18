В Москве школьника госпитализировали после падения на горячий асфальт

В Москве 11-летний школьник упал с самоката на горячий асфальт и попал в больницу, сообщает MK.RU.

Инцидент произошел на улице Богданова. Ребенок катался на самокате во дворе дома, где проводились работы. Мальчик выехал на неостывшее покрытие и упал. У него диагностировали ожоги рук.

Ранее в Москве девочка попала в больницу, съев найденный во дворе гриб. Она успела проглотить его во время прогулки с матерью, когда женщина отвлеклась на пару минут.