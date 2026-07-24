Опубликовано 24 июля 2026, 18:541 мин.
В Москве состоится второй Ночной велофестиваль
В Москве пройдет второй Ночной велофестиваль по Садовому кольцу.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
В Москве пройдет второй в этом году Ночной велофестиваль. Заезд по Садовому кольцу состоится 1 августа, регистрация на него уже открыта.
Участники вновь смогут проехать по вечернему городу без машин. Старт и финиш будут ждать велосипедистов на Зубовской улице, а общая длина маршрута составит 16 километров.
Начинать заезд участники будут в три волны — первая стартует в 21:00, вторая — в 22:00, третья — в 23:00. Желаемое время старта можно выбрать при регистрации. В начале и конце маршрута велосипедистов ждет развлекательная программа, а также конкурс костюмов и фото память.
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