В Москве спасли упавшую с 29-го этажа беременную кошку

В Москве беременная кошка по имени Милаша выпала с 29-го этажа, но благодаря своевременной помощи осталась жива и родила двух котят. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Свидетелем падения полуторагодовалой кошки стала ветеринар, которая бросилась на помощь животному. Милаша находилась в тяжелом состоянии, ее доставили в клинику. Осмотр кошки показал ушибы внутренних органов и пневмоторакс, врачи несколько дней пытались вытащить животное с того света, и у них это получилось.

Отмечается, что Милаша смогла родить абсолютно здоровых котят уже через месяц после инцидента.

