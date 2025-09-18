В Москве спасли застрявшую в автомобиле упитанную кошку Марусю

На проспекте Мира в Москве водитель автомобиля обнаружил, что под его сидением застряла кошка. Семья пыталась достать питомца, но безуспешно. Обеспокоенным хозяевам пришлось вызывать спасателей, сообщает «СпасРезерв» в Telegram.

«Без повреждений автомобиля спасатели освободили упитанную и очень спокойную кошечку Марусю. Передали Марусю хозяевам в полном здравии», — рассказали в «СпасРезерве».

Ранее спасатели 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» спасли из заточения кошку, которая три недели просидела в вентиляции. Инцидент произошел в деревне Ситниково Сергиево-Посадского округа. Кошка юркнула в вентиляционное отверстие в цоколе, спасаясь от собаки. Животное угодило в техподполье, из которого не смогло выбраться.