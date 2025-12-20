В Москве стало дешевле снять квартиру

Цены на аренду квартир в Москве к концу года в некоторых округах упали почти на 5 процентов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В столице средняя стоимость аренды квартир составляет сейчас 95 тысяч рублей. К концу года цена съема квартир в целом упала на 1,6 процента по сравнению с прошлым месяцем, но за год выросла на 3,8 процента, рассказали в Яндекс Аренде. Больше всего она снизилась на северо-востоке Москвы (на 4,8 процента до 82 тысяч), на севере (на 4,4 процента до 103 тысяч) и на западе (на 4,1 процента до 120 тысяч). В остальных округах это снижение было от 0,1 процента (ВАО) до 2 процентов (ЮАО). Аренда выросла только в Центральном округе (на 2,8 процента до 256 тысяч).

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир — 75 тысяч рублей; двухкомнатных — 109 тысяч рублей; трехкомнатных — 169 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом аренда загородных домов в Подмосковье взлетела сильнее, чем в любом другом регионе страны. Средняя цена на сутки теперь достигает 40 900 рублей, почти на четверть выше прошлогодних значений.