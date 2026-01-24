В Москве снизилось число предлагаемых к продаже микроквартир

Количество квартир площадью до 28 квадратных метров на рынке новостроек Москвы сократилось за год почти в четыре раза, до 2,3 тысячи. Об этом рассказал РИА Недвижимость управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов.

В январе 2026 года девелоперы на первичном рынке столицы, включая Новую Москву, реализуют порядка 2,3 тысячи квартир (без учета апартаментов) площадью менее 28 квадратов. За год этот показатель сократился на 72 процента, в 3,5 раза.

Наибольшие доли микроквартир от их общего объема в строящихся и сданных корпусах, как отмечает «Циан», приходятся на районы: Коммунарка (12,6 процента), Московский (5,1 процента), Нижегородский (4 процента), Западное Дегунино (3,9 процента) и Солнцево (3,9 процента). По словам главного аналитика «Циана» Алексея Попова, на этом фоне число сделок с малогабаритками сокращается. В 2023 году в столице продали 19,8 тысячи микроквартир, в 2024 году — 14,9 тысячи, в 2025 году — 13,5 тысячи. Между тем их ликвидность остается намного выше средней по рынку.

В прошлом году сообщалось, что московские девелоперы практически отказались от строительства квартир стандарт-класса. К марту 2025 года общая площадь квартир стандарт-класса в пределах Старой Москвы составила 1,2 тысячи квадратных метров. Снижаются объемы строительства и в сегменте комфорт-класса.