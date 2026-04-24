В Москве светофор встроили в асфальт

В Москве светофор для пешеходов встроили в асфальт — разметка перед «зеброй» появилась в районе Царицыно, сообщает «Москва 24».

В землю вмонтировали три светодиодные полосы на Бакинской улице. Будут ли подобную разметку устанавливать и далее в других местах, пока неизвестно.

«Специально для тех, кто постоянно залипает в телефон», — отмечает телеканал.

В прошлом году жители подмосковного Егорьевска пожаловались на усеянные «лежачими полицейскими» дороги. По словам россиян, в городе установлены ограничители скорости даже перед светофорами.