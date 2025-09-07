Жители Подмосковья пожаловались на усеянные «лежачими полицейскими» дороги

Жители Подмосковного Егорьевска пожаловались на усеянные «лежачими полицейскими» дороги. По словам россиян, в городе установлены ограничители скорости даже перед светофорами. Подробности ситуации приводит Baza в Telegram.

По информации издания, жалобы на искусственные неровности поступают уже давно. Однако новую волну возмущения вызвала свежая партия «лежачих полицейских». Уточняется, что одна из местных жительниц насчитала 22 элемента на отрезке длиной два километра. Причем, установлены они не только перед переходами, но и перед светофорами.

В пресс-службе администрации Егорьевска заявили, что не знают о происхождении «лежачих полицейских». А местные жители предполагают, что на искусственных дорожных неровностях могут заработать люди, занимающиеся тендерами на благоустройство дорог.

