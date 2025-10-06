В Москве у домашних животных чаще стали находить один недуг

Тенденция к росту заболеваемости ожирением среди домашних животных наблюдается в российской столице последние десять лет. Об этом в разговоре с ТАСС заявила заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Специалист отметила, что ранее к ожирению были предрасположены в основном собаки средних и крупных размеров, однако в последнее время эта проблема чаще фиксируется у мелких и миниатюрных пород. Самыми частыми причинами лишнего веса у питомцев является переедание, низкая физическая активность, неправильный рацион, возрастные изменения, гормональные нарушения и генетическая предрасположенность, перечислила Земская.

Чтобы избежать проблем со здоровьем домашних животных, эксперт порекомендовала не допускать неконтролируемого потребления корма и четко следовать дозировкам кормления. Помимо этого, необходимо соблюдать достаточную физическую активность и регулярно играть с питомцами.

