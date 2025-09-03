В Москве у станции метро заметили полосу препятствий из электросамокатов

В Москве электросамокаты заблокировали проход к станции метро «Бабушкинская». Об этом 2 сентября сообщил Telegram-канал «Это Москва».

На фото, сделанном одним из жителей, можно заметить «баррикаду» из нескольких десятков прокатных электросамокатов, которые оставили у входа в метрополитен арендаторы. Так как техника заняла часть тротуара, дорога до станции превратилась в «полосу препятствий» — людям пришлось лавировать и протискиваться между рядами самокатов.

Ранее россияне рассказали о своем отношении к использованию электросамокатов. Стало известно, что почти каждый пятый россиянин получал травмы во время катания на электросамокате, при этом страхуются от подобных ситуаций лишь 13 процентов активных пользователей этого вида транспорта.