В Москве умерла советская балерина и актриса Наталья Трубникова

В Москве на 72-м году жизни умерла советская балерина и актриса Наталья Трубникова. Об этом сообщает Mash.

По сведениям канала, артистку без признаков жизни обнаружила соседка в квартире в Тверском районе. Также в публикации сообщается, что женщины общались накануне утром, однако вечером Трубникова перестала отвечать на звонки. Соседка зашла к артистке, но обнаружила ее уже мертвой — Трубникова умерла, сидя на диване.

Mash сообщает также, что актриса страдала болезнью Паркинсона.

Трубникова обрела известность благодаря роли принцессы Мелисенты в музыкальной сказке «31 июня». Кроме того, она исполнила роли в «Формуле любви», «12 стульях», а также выступала на сцене МАМТ.

Ранее сообщалось о том, что в Москве голая иностранка выпала из окна. Это случилось на Филевском бульваре. Согласно предварительной информации, погибшей 25-30 лет.