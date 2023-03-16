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13:06, 16 марта 2023
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В Москве упал спрос на один вид жилья

В Москве стали реже покупать квартиры-студии.

В Москве упал спрос на один вид жилья
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Падение спроса на один вид жилья зафиксировали аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», передает «Лента.ру». Специалисты сравнивали показатели первых двух месяцев текущего 2023 года с данными за тот же промежуток времени в 2022 году. Выяснилось, что в столице стали реже покупать квартиры-студии.

Актуальность студий для покупателей недвижимости в столице снизилась на 35,95 процента. В целом среди российских городов-миллионников востребованность такого вида квартир уменьшилась чуть более чем на четверть — на 26,6 процента. При этом максимальное падение спроса зафиксировано в Санкт-Петербурге — почти в половину, на 45,69 процента.

Ранее названы районы Москвы, где продается больше всего квартир-студий. На первой строчке рейтинга оказалось Очаково-Матвеевское.

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