В Москве установлен рекорд по числу ипотечных сделок с квартирами в новостройках, сообщается в столичном управлении Росреестра. Отмечается, что декабрьский показатель стал максимальным по количеству ипотечных сделок в строящихся домах не только в 2022 году, но и за все прошлые годы.

«В декабре 2022 года было зарегистрировано 7462 договора долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств, что на 46,7 процента превысило показатель предыдущего месяца (5088 ДДУ)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, доля ипотечных сделок на первичном рынке столицы по результатам месяца составила 61,3 процента от общего числа. Доля кредитов от общего числа зарегистрированных сделок в столице составила почти 54 процента. В предыдущем году этот показатель был равен 47,8 процента.

Ранее определена средняя стоимость аренды квартир в разных округах Москвы. Так, в Центральном административном округе столицы квартиры в январе стали сдаваться в среднем за 55 тысяч рублей в месяц. Это на 3,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.