В Москве увеличился спрос на один тип жилья, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление генерального директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова. В последние несколько лет горожане начали приобретать недвижимость на цокольных этажах многоэтажек, которые считаются подвальными помещениями.

Как сообщил эксперт, это связано с дороговизной жилья в городе. Даже самая маленькая квартира-студия от застройщика стоит минимум восемь миллионов рублей, отметил Летенков.

«В итоге часто клиенты встают перед сложным выбором: приобрести что-то на значительном отдалении от Москвы, купить небольшую комнату площадью около 15 квадратных метров либо взять апартаменты на цоколе площадью около 50 квадратных метров с регистрацией в другом месте», — сказал специалист.

По информации Летенкова, квадратный метр в таких объектах стоит от 90 до 110 тысяч рублей. То есть жилье площадью 40-45 «квадратов» обойдется москвичам примерно в пять миллионов рублей.

Однако с такими помещениями могут возникнуть проблемы относительно юридического статуса. От них спасет наличие мокрой зоны, доступ к услугам управляющей компании и соблюдение других обязательных для жилья моментов, отметил эксперт.

Ранее вторичное жилье в Москве продолжило дешеветь. По итогам мая в среднем квадратный метр упал в цене на 0,4 процента, до 285,3 тысячи рублей, по сравнению с предыдущим месяцем.