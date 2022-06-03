Вторичное жилье в Москве продолжило дешеветь

Жилье в пределах Старой Москвы продолжило дешеветь, сообщает «Инком-Недвижимость».

По итогам мая в среднем квадратный метр упал в цене на 0,4 процента, до 285,3 тысяч рублей, по сравнению с предыдущим месяцем. Но по отношению к маю 2021 года «квадрат» стал дороже на 7,2 процента.

Так, стоимость среднестатистической 1-комнатной квартиры сегодня составляет 9,6 миллионов рублей. Это на десятую долю процента ниже, чем за месяц до этого. «Двушки» в Москве подешевели на 0,3 процента за месяц, до 13,65 миллионов рублей. Жилье с тремя комнатными упало в цене на 0,8 процента с апреля, до 19,91 миллионов рублей. Многокомнатные квартиры продают за 64,43 миллиона рублей, то есть на 2,8 процента дешевле.

Однако за год, по сравнению с маем 2021 года, эта недвижимость подорожала от 2,1 до 7,4 процента.

Ранее были названы адреса Москвы с самым дешевым жильем. Самым дешевым вариантом оказалась недвижимость в поселке Акулово. Он относится к муниципальному образованию Восточный и расположен более чем в 20 километрах от МКАД.