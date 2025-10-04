В Москве выставили на продажу усадьбу за миллиарды рублей

Стоимость самой дорогой доступной для покупки усадьбы в Москве составляет около девяти миллиардов рублей. Об этом рассказал владелец агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры» Григорий Ашихмин в беседе с ТАСС.

Усадьба находится в Орлово-Давыдовском переулке. Ее площадь составляет пять тысяч квадратных метров. Также к ней прилагается участок в два гектара. Ашихмин уточнил, что в стоимость не входит внутренняя отделка, на которую, по его словам, потребуется около 3,26 миллиарда рублей.

«Соответственно, инвестиции в готовый продукт составят 150 миллионов долларов (более 12 миллиардов рублей)», — пояснил эксперт.

Ранее на первичном рынке жилья в Москве нашли самое дорогое кладовое место. Цена такой комнаты под хранение вещей составила около 17 миллионов. У хранилища всего 10 «квадратов».