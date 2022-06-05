В Москве задержан один из убивших мужчину и изнасиловавших его жену мигрантов

Один из убивших мужчину и изнасиловавших его жену мигрантов был задержан сотрудниками полиции в Москве при попытке вылететь в страну постоянного проживания из аэропорта «Жуковский», сообщает «МВД Медиа».

«5 июня в 04:55 в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Суворовский" (Тульская область) поступило сообщение от 50-летней женщины, которая сообщила, что накануне вечером двое нанятых ей работников из числа граждан одного из среднеазиатских государств применили в отношении неё насилие, после чего скрылись, похитив крупную сумму денежных средств, мобильный телефон, планшетный компьютер и ювелирные изделия», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В момент нападения в доме находился 53-летний муж потерпевшей. Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили полицейские, говорится в сообщении.

По факту случившегося сотрудники органов объявили подозреваемых в розыск. Первого задержали в Москве, а второй попался сотрудниками Госавтоиспекции был задержан в Тосненском районе Ленинградской области. Мужчины задержаны. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, заключила Ирина Волк.

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