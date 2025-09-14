В Москве зафиксировали рекордно высокое суточное атмосферное давление

13 сентября в Москве был установлен суточный рекорд высокого атмосферного давления. Об этом в Telegram-канале сообщил метеоролог Михаил Леус.

«Сегодня в восемь часов утра на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, атмосферное давление достигло отметки в 762,9 миллиметров ртутного стольба, что на 0,1 миллиметра ртутного столба выше, чем было в этот день ровно 10 лет назад», — написал эксперт

Он не исключил, что 14 сентября может быть также обновлен суточный рекорд, установленный в 1949 году, когда атмосферное давление достигло отметки в 758,6 миллиметров ртутного столба. Согласно прогнозу, в этот день в 2025 году оно может составить 761 миллиметр ртутного столба.