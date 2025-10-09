В Москве закончился сезон туманов

В начале дня 9 октября над столицей сохранятся очаги туманов, но в целом их период в Москве завершается. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня на метеорологические условия столичного региона будет оказывать влияние приближающийся с юга теплый атмосферный фронт. Он сохранит в небе плотные многослойные облака, и в начале дня сохранит очаги туманов. При этом обойдется без существенных осадков, лишь на юге области во второй половине дня пройдут небольшие дожди», — поделился специалист.

Температура воздуха от плюс 12 до плюс 14 градусов, по области плюс 10-плюс 15. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Ранее стало известно, что следующая неделя принесет москвичам осадки. С 13 по 19 октября в мегаполисе ожидается облачная погода и похолодание. Температура на неделе опустится до 1-6 градусов тепла в ночные часы, в течение дня воздух прогреется до плюс 4-9 градусов.