Опубликовано 06 октября 2025, 16:071 мин.
В Москве заметили гигантского кабанчика
Кабанчик прогулялся по Москве и привлек внимание местных жителей.
Жители Москвы заметили в столице крупного кабанчика. Видео опубликовано в Telegram-канале «Как дела, Москва?».
На кадрах заметно, как кабан ищет пропитание среди кустов и деревьев. Уточняется, что видео было снято в районе Люблино рядом с ДК Астахова.
Ранее россиянка записала видео, в котором сравнила привычки парней и кабанов. Она описала плюсы животных и отметила, что предпочла бы жить с кабаном, так как он чистоплотнее и исполнительнее.