В Москве завершили благоустройство олимпийской велотрассы

В Москве завершили первый этап благоустройства парка и олимпийской велотрассы на Крылатских холмах. Работы начались в прошлом году и уже принесли значительные результаты.

Рабочие провели полную реконструкцию малого и большого велоколец — заменили в общей сложности 88,7 тыс. кв. м покрытия, что сопоставимо с 12 футбольными полями. Также восстановили сложнейший рельеф трассы, которую строили специально для Олимпиады-80 с крутыми виражами и перепадами высот. Специалисты подняли архивные документы и провели лазерную съемку дороги, чтобы восстановить все нюансы трассы, тщательно прорабатывая уклоны и контруклоны.

Трасса оборудована современной системой хронометража — на соревнованиях и тренировках можно точно измерить результат спортсмена. Создана система оповещения и звукового оформления. Строители проложили свыше 13 тыс. погонных метров кабелей наружного освещения и электрических сетей.

Создана зона отдыха: высадили почти 1,4 тыс. кв. м цветников, восстановили и уложили больше 20 тыс. кв. м плодородного слоя, для комфортных прогулок сделали настилы и дорожки из гранитного отсева.

Оборудовали детские и спортивные площадки, зону для настольных игр. Все дорожки и покрытия выполнены из экологичных водопроницаемых материалов, на детских и спортивных площадках использовано покрытие из древесной коры. Параллельно началось строительство семи некапитальных павильонов — в них разместят спортивные клубы и секции, эколого-просветительский центр и кафе.

В честь 45-летия Олимпиады спортсмены высадили 45 черешчатых дубов — «Дубраву велосипедных звезд». Эти деревья росли здесь исторически. Ожидается, что Крылатские холмы станут местом притяжения для тысяч москвичей и туристов всех возрастов.