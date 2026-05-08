08 мая 2026
Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com
В Москве завершили отопительный сезон, систему теплоснабжения города перевели на летний режим работы, сообщил в пятницу заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, цитирует его «Интерфакс».
С его слов, отопительный сезон прошел штатно. Ранее, 6 мая, в связи с жаркой погодой началось отключение отопления. Оно проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.
Власти и коммунальщики уже приступили к подготовке к новому сезону — в мае стартуют гидравлические испытания, во время которых будет происходить временное отключение горячей воды.
