Опубликовано 08 мая 2026, 15:04
В Москве завершили отопительный сезон

В Москве завершили отопительный сезон, он прошел штатно.
Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В Москве завершили отопительный сезон, систему теплоснабжения города перевели на летний режим работы, сообщил в пятницу заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, цитирует его «Интерфакс».

С его слов, отопительный сезон прошел штатно. Ранее, 6 мая, в связи с жаркой погодой началось отключение отопления. Оно проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения.

Власти и коммунальщики уже приступили к подготовке к новому сезону — в мае стартуют гидравлические испытания, во время которых будет происходить временное отключение горячей воды.

