В Москве женщина превратила квартиру в свалку и приют для кошек

Проверяющие Лефортовской межрайонной прокуратуры вместе со специалистами управляющей компании пришли в одну из квартир на улице 5-я Кожуховская и столкнулись с жуткой картиной. Внутри были горы мусора, сильный запах, полчища насекомых и страдающие животные, передает столичная прокуратура.

Как выяснилось, хозяйка квартиры годами не выносила отходы и при этом содержала девять кошек. Животные оказались не привиты и жили среди бытовых отходов.

Несмотря на неоднократные требования управляющей организации навести порядок, женщина игнорировала все предписания.

«Сведения подтвердились. Собственница квартиры накопила у себя дома большое количество мусора, также установлено, что с ней проживают девять кошек, которые не вакцинированы», — сообщили в прокуратуре.

Теперь хозяйке предстоит отвечать в суде. Надзорное ведомство подало иск о запрете содержания животных в жилом помещении и обязало женщину привести квартиру в санитарное состояние.

