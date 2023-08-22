В Москве женщина разбилась насмерть во время мытья окон

60-летняя женщина погибла во время мытья окон в Москве, сообщает MK.RU. Она упала с пятого этажа и разбилась насмерть.

ЧП произошло в квартире на Волгоградском проспекте. Погибшая мыла окна вместе со своей 64-летней подругой, потеряла равновесие, упала и скончалась на месте от полученных травм.

Ранее в Москве голая девушка выпала из окна девятого этажа. Она выжила, но получила открытые переломы ног.