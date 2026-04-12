В Москву доставили Благодатный огонь

Фонд Андрея Первозванного (ФАП) привез Благодатный огонь в кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве на ночное пасхальное богослужение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает РИА Новости.

ФАП доставил частицу Благодатного огня в Москву в аэропорт «Внуково-3» в субботу вечером. После этого огонь по традиции повезли в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение.

Известно, что борт вылетел из международного аэропорта Тель-Авива около 18:00 по Москве и в полете находился около 4,5 часа.

Ранее сообщалось, что в Москве появились новые пасхальные украшения. Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в рамках подготовки к одному из главных православных праздников в разных районах столицы разместили более 100 объемных праздничных инсталляций.