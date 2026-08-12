В Москве мужчина пробрался к девушке в номер отеля и надругался над ней

В Москве мужчину заключили под стражу по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении девушки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По версии следствия, инцидент произошел ночью 9 августа в отеле на улице Буженинова в районе Преображенское на востоке столицы. Мужчина проходил по коридору и заметил приоткрытую дверь номера. Он вошел внутрь, когда девушка спала, и совершил в отношении нее противоправные действия.

Подозреваемого удалось установить и задержать. Во время допроса он признал свою вину.

Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 132 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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