В Москву пришел долгожданный снег

К вечеру вторника, 9 декабря, снег добрался до Москвы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«В 21:00 зона осадков в твердой фазе распространилась практически на все области Центрального федерального округа. В столичном регионе осадков выпало пока совсем немного, менее одного миллиметра. По нашим расчетам, ночь принесет еще 1-3 миллиметра небесной влаги и к утру в Москве и окрестностях сформирует снежный покров высотой 1-2 сантиметров», - уточнил он.

По данным синоптика, в четверг температура вырастет до 3-5 градусов тепла, и снег растает.

