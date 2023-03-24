В Москву пришла весна с опережением на три недели

О рекордных для марта показателях тепла в Москве заявили синоптики. О погоде «Известиям» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил о значительном повышении температуры воздуха. Так, в пятницу, 24 марта, температура будет опережать климатическую норму примерно на три-четыре недели.

При этом синоптик заявил, что в последние два дня марта, 30-31 числа, погода резко изменится: ожидается дождь, который перейдет в мокрый снег.

Ранее дерматолог дала рекомендации по правильному уходу за кожей при перепадах погоды.