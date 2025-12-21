В МВД назвали предварительную причину взрыва в Химках, где погиб подросток

Причиной гибели подростка в Химках, предварительно, стало неосторожное обращение со взрывоопасным предметом бытового назначения. Об этом сообщает ГУ МВД по Подмосковью в своем Telegram-канале.

До этого в Минздраве региона сообщили, что в результате взрыва в подмосковных Химках пострадали три человека. Из них один погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, состояние одного из них оценивается как тяжелое, а второго — как средней степени тяжести.

«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия, произошедшего во дворе одного из домов в Банном переулке микрорайона Сходня города Химки, в результате которого один несовершеннолетний погиб, а второй и женщина получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Также ранее уточнялось, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, в пресс-службе Следственного комитета России проинформировали, что уголовное дело о причинении смерти по неосторожности было возбуждено после того, как при взрыве неустановленного устройства в Химках погиб подросток. Кроме этого, подмосковная прокуратура взяла на контроль ход расследования данного происшествия.

Как ранее написал Telegram-канала Shot, регенеративный патрон РП-4 мог взорваться в рюкзаке 13-летнего подростка из-за контакта с пролившейся из бутылки водой. Школьник и его 15-летний приятель нашли патрон в лесополосе, подобрали его и решили изучить. Из-за взрыва школьник погиб.

Спустя несколько часов после происшествия уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова написала в соцсетях, что подростка, который пострадал в результате взрыва в Химках, прооперировали. Его состояние стабильное. Сейчас с пострадавшим в больнице находится его мать.

Также СМИ утверждают, что подростки состояли в сообществе диггеров. Они несколько лет искали патроны от противогазов и другие предметы на заброшенных объектах.

