В нескольких районах Москвы пресекли деятельность наркокурьеров

Полиция при помощи «Московской безопасности» оперативно обнаружила и пресекла деятельность двух наркокурьеров, промышляющих в разных районах Москвы. Об этом сообщило «Агентство городских новостей Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента «Московской безопасности».

Сотрудник «Московской безопасности» заметил подозрительного молодого человека, снимавшего на телефон дворы и постоянно оглядывающегося по сторонам, в районе Выхино-Жулебино. После передачи информации в полицию подозреваемого задержали. У него изъяли 28 наркозакладок.

В Тропарево-Никулино полиция также при содействии специалиста «Московской безопасности» задержала наркокурьера в ходе рейда в лесопарке на Ленинском проспекте. Там правоохранители изъяли 37 пакетов с веществом, которые, по предварительным данным, относятся к амфетаминам.

По двум фактам были возбуждены уголовные дела.

В конце декабря стало известно, что ветеран СВО Сергей Кочетов помог задержать наркосбытчика в Москве. Он повалил на землю убегающего от правоохранителей злоумышленника.