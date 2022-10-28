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03:38, 28 октября 2022
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В новостройках столицы стало больше квартир-студий

В новостройках столицы стало больше квартир-студий
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Больше квартир-студий стало в новостройках Москвы, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». При этом увеличилось как их число в целом, так и их процентная доля в общем объеме предложения на первичном рынке.

«В сентябре 2022 года в массовых новостройках Москвы продавалось 6,8 тысячи студий, что на 62 процента больше показателя годичной давности и на 65,8 процента больше, чем в начале 2022 года», — заявили специалисты.

В общем объеме предложения доля студий выросла с предлагаемых год назад 25 процентов до 30 процентов по итогам третьего квартала текущего года.

«Студии теперь занимают второе место в структуре предложения по типам жилья, уступая только однокомнатным квартирам», — уточнили аналитики «Метриум».

Ранее сообщалось, что в Москве резко вырос спрос на аренду квартир без офлайн-просмотров. С начала года количество таких сделок выросло в полтора раза.

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