В парках Москвы заработала новогодняя почта Деда Мороза

В московских парках заработала новогодняя почта Деда Мороза. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«В столичных парках в рамках проекта "Зима в Москве" снова заработала новогодняя почта зимнего волшебника. Узнать ящики можно по надписи "Московская усадьба Деда Мороза"», — говорится в заявлении.

Самые большие новогодние почтовые ящики появились в филиалах Московской усадьбы Деда Мороза — в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке «Митино».

«В остальных зонах отдыха гостей ждут маленькие ящики, работающие по тому же принципу. Они расположены в парке искусств "Музеон", усадьбах Воронцово и Алтуфьево, парках 50-летия Октября, "Фили", "Красная Пресня", "Северное Тушино"», — отмечается в сообщении.

Новогодняя почта работает в столице уже восьмой год. Письма регулярно собирают снеговики-почтовики и доставляют в Московскую усадьбу Деда Мороза. Как утверждается, на каждое послание обязательно дадут ответ. Главное, чтобы отправители указали точный обратный адрес с индексом.

В этом году установлено свыше 100 почтовых ящиков, через которые уже можно направить послания Деду Морозу. И это почти в три раза больше, чем в прошлом сезоне.

Ранее стало известно, что 1 декабря в Москве начнут работать три филиала усадьбы Деда Мороза. Уточнялось, что лни откроются в парке Олимпийской деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке «Митино».