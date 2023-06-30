Убийца 22 попутчиков в поездах пойдет под суд в Подмосковье

В Подмосковье будут судить разбойника, травившего попутчиков в поездах, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Встреча с преступником закончилась смертью для 22 человек.

По данным ведомства, преступник орудовал в поездах Московской железной дороги с 2007 года по 2008 год. Он подливал в алкоголь своим попутчикам опасную для здоровья медицинскую смесь, а когда они теряли сознание, похищал деньги и вещи. В одном случае он действовал с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

«Всем потерпевшим был нанесен тяжкий вред здоровью, повлекший смерть каждого из них», — сообщает надзорный орган.

Мужчина обвиняется в разбойных нападениях и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Обвинительное заключение по делу подписано, оно будет направлено в Раменский городской суд.

Ранее двух работников московской сауны приговорили к девяти годам лишения свободы за избиение клиента до смерти.