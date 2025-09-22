Опубликовано 22 сентября 2025, 20:311 мин.
В Подмосковье активизировались гадюки
Министерство экологии и природопользования Московской области: В регионе активизировались гадюки.
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com
В Подмосковье активизировались гадюки. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экологии и природопользования сообщает «Москва 24».
Специалисты напомнили, что это ядовитые змеи, и при встрече с ними необходимо держать дистанцию и сохранять спокойствие, так как гадюки обычно не нападают первыми.
Однако если змея все-таки укусила, нужно обработать рану и сделать антисептическую повязку, после чего отправиться в больницу.
