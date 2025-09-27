В Подмосковье девушка упала с девятого этажа и выжила

18-летнюю девушку, упавшую с девятого этажа, спасли врачи в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Инцидент произошел по неосторожности. Девушку в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию. При поступлении в Сергиево-Посадскую больницу пациентка была в коме с тяжелейшей травмой — повреждением головы, закрытой травмой грудной клетки с повреждением легких, переломами костей таза и бедра, травмой живота.

Врачи оказали всю необходимую помощь, на пятый день девушка пришла в сознание. На восьмой ее состояние стабилизировалось, и врачи провели операцию остеосинтеза: зафиксировали сломанную бедренную кость титановым штифтом. На данный момент пациентка уже дома, в ближайшее время ее ждет курс реабилитации.

